Sluníčko v zádech a parta kamarádů. Co víc by si mohli motorkáři přát na zahájení nové sezony. První letošní společný výjezd chystají Motobobři ze Strakonic již tuto sobotu 30. března. Slavnostně vykopou i pionýra, kterého před zimou uložili v Katovicích.

Sraz motorkářů pod taktovku Motobobrů Strakonice. | Foto: Deník/Petr Škotko

Motorkáři z celých jižních Čech i zahraniční se jako tradičně budou scházet na čerpací stanici Robil Oil ve Strakonicích na Písecké, a to od 12 do 14 hodin. Poté je čeká společný přesun do Katovic na vykopání pincka, které je plánované na přibližně 14.30 hodin.

Po slavnostním aktu se motorkáři vydají na společnou vyjížďku do Tchořovic. Trasa povede z Katovic na Horažďovice, Velký Bor až do Tchořovic. „Tady bude připravené vystoupení kaskadéra a poté se motorkáři vydají přes Blatnou a Novou Hospodu zase zpět na Strakonice,“ uvedl za Motobobry Michal Říšský. Kdo chce vrací se na Strakonice společně, jiní už odjíždějí individuálně.

Motorkářské zahájení sezony má pokračování ještě ve večerních hodinách. A to v katovickém kulturním domě. Tam je od 19 hodin připravená rockotéka s DJ Milošem Zemenem a chybět nesmí ani striptýz. Vstup je zdarma.