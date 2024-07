Závodníci se utkali v disciplínách: plavání 170 m, cyklistika 21 km a běh 1700 m. Soutěžilo se v kategoriích – děti do 15 let, ženy, muži, seniorky a senioři od 40 let.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Děti – Jiří Sovíček

Ženy – Kristýna Lebedová

Muži – Jakub Mikeš

Seniorky – Ivana Váchová

Senioři – Karel Juráň