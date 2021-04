Velikonoční Kraslicov 2021 je výzva, která běží po celé České republice. Zajímá vás, jak můžete Mladějovice v této akci popořit?

1. Vyrobte velikonoční vajíčko o velikosti min. 30 cm (na materiálu a technice nezáleží)

2. Vajíčko vystavte do okna, na zahradu (kamkoli)

3. Své dílo vyfoťte a pošlete na email konver@seznam.cz nebo vložte na FB Vesnička Mladějovice

4. Vaše kraslice bude započítána do soutěže Velikonoční Kraslicov 2021

5. Na FB se můžete zapojit do skupiny Zajíců už je dost, letos frčí vajíčka a vložit sem vaši kraslici pro inspiraci a radost ostatním

6. Fotky zasílejte do pondělí 5. dubna 2021

Ve středu 14. dubna bude vyhlášen Velikonoční Kraslicov 2021. Uvidíme, jestli se jím stanou právě Mladějovice.

Vladimír Riederer, Mladějovice