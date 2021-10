Pro všechny milovníky sladkostí, ale i pro ty, kteří si jen chtějí vychutnat kávičku s dortíkem, je jak stvořená Sladká neděle v Čepřovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Po více než roční covidové pauze se konečně otevřou dveře do sladkého ráje Kačky Božkové, a to 10. října 2021 od 15 hodin v Kulturním domě Čepřovice.

Na všechny se moc těšíme, bude to kalorická bomba, tak si nezapomeňte přijít zamlsat.