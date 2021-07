I ve čtvrtek se vypravil Lukáš Gallo, fotograf samouk z Českých Budějovic, který vyhrává fotografické soutěže, lovit bouřku. Nezapomněl s sebou foťák. Děkujeme za zaslané snímky.

Lukáš Gallo vyfotil čtvrteční drsné bouřky. | Foto: Lukáš Gallo

Za poslední dobu nejhorší bouřku na jihu Čech vyfotil ve čtvrtek 8. července fotograf z Českých Budějovic Lukáš Gallo. "Vypravil jsem nejdřív k Dačicím, protože tam byla největší pravděpodobnost, ale tam se bouřka teprve začala vytvářet a měla pokračovat na severovýchod, tak jsem jel k Jindřichovu Hradci a tam vyčkal hodinku. Radar pak ukazoval na Rudolfov, tak jsem jel tam a byl jsem tam asi hodinu," vypráví o honičce Lukáš Gallo. Právě z Rudolfova vyfotil drsnou podvečerní bouřku, která zpustošila České Budějovice a vyvrátila stromy. "Zmoknul jsem, protože jsem byl přímo v jádru," vypráví dál Lukáš Gallo o přírodním úkazu, který napáchal spoušť. To mu ale ještě nestačilo. "Pak se hnala bouřka přímo na Budějce znova, tak jsem na ni čekal asi hodinku, než to začalo," vypráví dál. Vyrazil prý i do třetice všeho dobrého, ale na focení už to bylo podle Lukáše Galla "nic moc".