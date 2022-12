Úderem 15. hodiny za zvuku koled dorazil v kočáře taženém dvěma koni Mikuláš s andělem. A pak už to šlo ráz na ráz. Básnička, „slib kázně“, sladká odměna. Rodiče fotili své ratolesti a všichni si užívali hojnosti občerstvení, nechyběly teplé nápoje pro všechny, vánoční punč, různé sladkosti, slané pochoutky či uzené.

„Návštěvníků je spousta a to nás těší. Dvojnásob pak, že naše pozvání přijali nejen místní, ale i rodiče s dětmi z širokého okolí,“ uvedla starostka Číčenic Renata Regálová.

Něco, ale chybělo. Čerti. Ale jen zdánlivě. Do poklidné atmosféry mikulášské nadílky na číčenické návsi náhle vtrhlo pět děsivých krampusáků, alpských čertů, jejichž tradice se po roce 1989 postupně rozšířila z Rakouska do českého příhraničí. Po chvíli „strachu“ se s nimi už děti fotily.