Miroslav Vondřička zpomíná na události roku 1945.

Dne 5. května 1945 jsem šel pěšky s tatínkem naproti mamince, která byla u babičky v Úlehli u Předslavic. Jezdili jsme tam pravidelně pro nedostatkové zboží - mouka, vejce atd. Vlaky v té době nejezdily. Když jsme byli u kolejí ve Strunkovicích, přijeli dva muži na kolech a začali shazovat na tamní hospodě německý nápis Gasthaus. My jsme byli překvapeni, ale řekli nám, že je již s Němci konec.

Druhý den okolo poledního jsme slyšeli obrovský hukot z Volyňské ulice. Nevěděli jsme co se děje, ale pak sousedi volali: „Již jsou tady Američané. Běželi jsme tam s obrovským nadšením a vzájemně se objímali. Tenkrát s tatínkem asi nejvíc. My, dvanáctiletí kluci, jsme pobíhali okolo tanků a doběhli až na náměstí, kde je nadšeně vítalo celé město. Na balkonu vedle spořitelny stál její zaměstnanec pan Hába, otec našich dvou budoucích basketbalistů. Nadšeně ukazoval tankům směr na Prahu a volal společně s celým náměstím: „Do Prahy, jeďte do Prahy!“ Byl to najednou jiný svět.

Než jsme přišli domů, maminka ušila naši státní vlajku a vyvěsili jsme ji na hromosvod, podobně jako většina domků v naší čtvrti. Pak jsme byli varováni od vnuceného podnájemníka, abychom ji sundali, že z Č. Budějovic přiletí německá Luftwafe a na baráky s vlajkami budou vrhat bomby. Moji rodiče neposlechli, jako mnoho jiných. A bylo pro nás již tenkrát nepochopitelné, že do Prahy americké tanky nesmějí. Mezinárodní pakty mocností nám nebyly známy, ale již to mělo být pro naši samostatnost první varování. Nenapadlo nás v té době, že po poražení nacismu pomalu a nenápadně vstupujeme do další, pro nás - obyčejné občany- neznámé totality. Nevěděli jsme, že je o naši vlast takový zájem od dalšího rozpínavého státu.