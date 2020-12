Ve dnech 12.-13. prosince se v lesoparku v Běchovicích uskutečnilo Mistrovství ČR v přespolním běhu pro rok 2020, které z pověření ČASu (Českého atletického svazu) uspořádal atletický oddíl Český běžecký klub, z.s.. Nechyběl na něm ani zástupce Chyšek na Písecku Jan Bejšák.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Brůha

V sobotu 12. prosince 2020 se uskutečnil závod mužů-vytrvalců na 10 km, závod žen na 8 km, závod juniorů na 6 km a závod juniorek na 4 km. Trať tvořil okruh o délce 1 a 2 km vedený po travnatém povrchu a zpevněné cestě s převýšením +- 10 m. V závodě juniorů také měli startovat i chyšečtí junioři Ondřej Kohout a Patrik Bouška. Velké šance na další skvělé umístění měl hlavně Ondřej, který v letošním roce již absolvoval dva závody MČR, když na dráze v Ostravě-Vítkovicích doběhl na skvělém osmém místě v běhu na 5 000 m a v silničním běhu na 10 km Běchovice-Praha skončil dokonce na šestém místě.

V propozicích MČR pro výše uvedené kategorie je uvedeno: "Všichni závodníci a závodnice jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 metodou RT-PCR nebo antigenním testem před závodem. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem do areálu, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku,…" Oba chyšečtí vytrvalci svou účast však odřekli, s tím, že se nechtějí testovat.

V neděli 13. prosince 2020 se pak na stejném místě, a na stejných tratích, uskutečnilo MČR v kategoriích mužů-mílařů na 4 km, běhy "A" a "B" dorostenců na 4 km, běhy "A" a "B" dorostenek na 3 km, běhy "A" a "B" žáků na 3 km, běhy "A" a "B" žákyň na 3 km, běhy "A" a "B" mladších žáků na 2 km a běhy "A" a "B" mladších žákyň na 2 km. V propozicích na tyto běhy se pak uvádí: "V nedělním programu není podmínkou startu povinnost předložení negativního testu na onemocnění COVID-19, pokud nebudou nastavena nová vládní opatření. Závodníci musí mít ochranu úst a nosu do okamžiku startu závodu." A v nedělním závodě žáků na 3 km měla chyšecká atletika své zastoupení. Na start žákovského běhu "B" se postavil Jan Bejšák, který na letošním krajském přeboru Jč KAS na dráze získal v běhu na 3 000 m bronzovou medaili v průběžných jihočeských tabulkách je na této trati čtvrtý a v republikových tabulkách pak na 54. místě.

V "béčkovém" běhu si nevedl špatně a v konkurenci 45 závodníků doběhl do cíle na 29. místě v čase 12:08 min. V celkovém pořadí běhů "A" a "B" pak obsadil 76. místo ze 102 závodníků z celé republiky, mezi Jihočechy doběhl čtvrtý. A takto zhodnotil své první vystoupení na MČR chyšecký atlet: " Výborná organizace, ale štve mě, že mě postavili až jako posledního na startu a tím jsem ztratil hodně sil při dobíhání soupeřů, běželo se mi celkem dobře, spokojený s umístěním ale nejsem."