V Centru sociální pomoci Vodňany proběhla v úterý 25. února "masopustní veselice".

Masopustní rej v CSP Vodňany. | Foto: Veronika Bílá

Do prostor našeho domova zavítali piráti, indiáni, policisté, ale třeba také Kleopatra s Tutanchamonem či zápasníci Sumo. K tanci a poslechu hrála naše oblíbená kapela Dřemlinka. O občerstvení v podobě tradičních koblih a chlebíčků se postarali zaměstnanci kuchyně. Zábava se protáhla do pozdních odpoledních hodin, ale co je nejdůležitější, všichni odcházeli spokojeni s úsměvem na tvářích.