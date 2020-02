V sobotu 22. února se tradičně konal Masopust v Mutěnicích.

Masopust v Mutěnicích 2020. | Foto: Jan Pěnkava

Je to letitá tradice cca 20 let, kdy se všichni sejdou v hospůdce U Vokouna, hospodští Hochovi pro nás připraví polévku a malé občerstvení na začátek.

Asi 35 masek se náležitě ustrojí, pěkně namalují a kolem poledního se průvod vydá na cestu po vsi.

U každého stavení muzikanti zahrají, domácí nás pohostí tradičními koblihami a také něčím na zahřátí. Následuje tanec s pánem nebo paní domu, kteří přispějí nějakou tou korunou do pokladny výběrčímu. Průvodem kráčí i místní lid, který se společně s námi baví. Průvod končí kolem 18. hodiny asi po sedmi uťapkaných kilometrech opět v domácí hospůdce.

Pro všechny je připravený výborný gulášek s chlebem. Muzikanti hrají a pokračuje veselice za účasti dalších místních příchozích i lidu z okolních vísek do pozdních nočních hodin. Opět se to povedlo, počasí bylo pěkné, což ocenili muzikanti Karel Netušil, František Maroušek a Vladimír Menčík.