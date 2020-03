Masopustní průvod v Katovicích již od roku 2009 organizuje místní spolek Rally Fans Katovice.

Masopust v Katovicích 2020. | Foto: Jana Kleinbauerová.

Již po jedenácté v řadě se masky tradiční, ale i novodobé, sešly 22. února ve sportovním areálu Na Podskalí, který je ideálním místem pro základnu této tradiční akce. Každým rokem se sejde mnoho zajímavých masek, za které jdou lidé různého věku. Nejmladší masce letošního roku bylo teprve 5 let.

V průvodu je možné vidět například původní masku medvěda, která je stará již několik desítek let a je generačně předávána, nechybí nevěsta se ženichem s velice odrostlým batoletem, dále například smrtka, doktorka, vodník nebo čarodějnice.

Z novodobějších masek se letos v průvodu objevil například zlobr Shrek bok po boku s Harry Potterem, příslušník SNB, uprchlý trestanec z vězení Mírov a třeba i Pipi dlouhá punčocha. Složení katovického masopustu již po jedenáct let vyplňuji spíše mladší generace, což je oproti okolním vesnicím trochu rozdílné. Po jedenácti letech úspěšných průvodů stoupá věkový průměr ale i katovických masek. V dnešní době různých aplikací je možné popsat masopust i ze stránky statistik. Průvod, který vyšel v sobotu 22. února po 9. hodině absolvoval trasu dlouhou téměř sedm kilometrů, každá maska nachodila v průměru něco kolem dvanácti tisíc kroků. Dalo by se říct, že se při takovém menším výletě spálí i mnoho kalorií, ty jsou pak hojně doplňovány díky připravenému občerstvení katovických obyvatelů. Celý průvod trval přibližně sedm hodin. Za utržené peníze bylo pro masky připraveno občerstvení opět v areálu Na Podskalí, kam se průvod vždy na závěr náročného dne vrátí.

Pořadatelský tým děkuje všem příchozím maskám, všem obyvatelům, kteří masopustní průvod přivítali a měli pro něj připraveno občerstvení. Za podporu děkujeme i městysu Katovice, Sokolu Katovice a dlouholeté dvorní fotografce této akce Janě Kleinbauerové.