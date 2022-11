Asi nebudu daleko od pravdy, když tvrdím, že každý z nás měl v životě nějaké štěstí. Někdo ho měl možná víc, někdo zase méně, ale měl ho každý. A teď se vás drazí čtenáři zeptám: Víte co to ŠTĚSTÍ vlastně je? Klasik sice tvrdí, že je to muška jenom zlatá, ale kdo by tomu věřil. Vždyť ho nikdo nikdy neviděl, nikdo ho nikdy neslyšel, nikdo neví, kde bydlí, nikdo netuší, co vše umí a co nám může natropit, ale přesto ho každý chce.

A teď si položme zásadní otázku - chceme mít pouze to štěstí a nebo chceme být šťastní? Mít štěstí znamená třeba vyhrát v loterii nebo dojít domu dřív, než začne pršet. Je to vlastně takový malý záchvěv čehosi, co zmizí dřív, než si to dokážeme plně vychutnat.

Ale být šťastný , to je teprve to pravé, po čem by měl každý prahnout. Být šťastný – to je stav radosti ze života, který je výsledkem vnitřního klidu. Je to stav naší mysli a v souhrnu všeho je to vlastně naše volba. Být šťastný znamená mít milující rodinu, být zdravý, být spokojený s tím co mám, mít před sebou splnitelné plány a nebát se snít.

Vždyť šťastní lidé se umí lépe radovat, jsou spokojenější a snadněji nachází lásku a pochopení. Šťastní lidé berou celý svůj život jako neopakovatelnou příležitost hledat dobrotu v lidech a krásu ve všem, co je obklopuje.

Šťastní lidé žijí s vědomí, že milují a že jsou milování, proto jací jsou, nebo spíše přesto, jací jsou – a to je vlastně asi to štěstí.

Mít štěstí a být šťastný je holt něco, co si musíme zasloužit, co si nemůžeme koupit. I KDYŽ VLASTNĚ MŮŽEME !!! Přece si můžeme koupit štěně. Pak máte jistotu, že jste si s tím malým chlupatým ranečkem koupili až neskutečně velkou nůši štěstí. A s tím „štěstím“ jste si mimo mnoha jiných radostí koupili, že vás doma vždy někdo radostně přivítá. Zjistíte, že již nikdy nebudete jíst sami, nikdy nepůjdete spát do prázdné a nevyhřáté postele a zcela zaručeně přestanete používat budík. Naučíte se chodit na procházky za každého počasí a věřte mi, že zaručeně najdete místa, kde je nejvíc bahna, i když měsíc nepršelo.

Budete mít spoustu příležitostí si koupit nové oblečení či boty, protože to staré bůhvíkdo rozkousal. Přestane vám vadit, že v domě, či bytě již není uklizeno jako dřív (občas se tam objeví i nějaká ta loužička), protože tam najednou je mnohem, mnohem, opravdu mnohem krásnější - život.

Vždyť štěně se na vás kouká pohledem, který jakoby říkal – jsem tady já, jsi tady ty, a to je již krásná psí smečka. A pak vás naučí žít přítomností, nikomu nezávidět, být věrný, nezištně kolem sebe rozdávat lásku a třikrát se zatočit než si lehnete do postele.

A věřte mi, že když dáte štěněti domov, tak ono vám dá navždy své srdce, bude vás milovat víc, než sebe sama a učiní váš šťastným, i když se vám zrovna v životě nebude dařit…

Na tím, co je vlastně štěstí, se zamyslel věrný dopisovatel Deníku Karel Kafka. Za článek mu děkujeme!