Jak funguje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Cross ve Strakonicích. To se mohli lidé dozvědět při dni otevřených dveří, který se konal ve středu 23. září. Akce proběhla v rámci Týdne nízkoprahových klubů, kterou organizuje Česká asociace streetwork.

Den otevřených dveří nízkoprahového centra CROSS Strakonice. | Foto: Kateřina Malečová Suková

Klienti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Cross se přesunuli do Rennerových sadů. Kolemjdoucí a pozvaní kolegové ze spolupracujících institucí, tak měli příležitost, slyšet hudební vystoupení mladých, kteří NZDM navštěvují a poté si zázemí sociální služby prohlédnout.

V průběhu dvou hodin zazněla hudební vystoupení Oksi Dorosh a skupiny Gypsy Strakoband. Účinkující začali svůj hudební talent rozvíjet v prostorách hudební zkušebny NZDM před čtyřmi lety. „Když jsem začala před čtyřmi lety v NZDM pracovat, současný bubeník a právoplatný manažer kapely Gypsy Strakoband neuměl hrát na žádný hudební nástroj. Těší mě vidět, jaký pokrok kluci udělali. Není to tak dávno, co proběhlo jejich první vystoupení na oslavě dvaceti let existence naší organizace Prevent99 z.ú.. Dnes mají kluci svojí zkušebnu a domlouvají si samostatně koncerty. Druhá vystupující Oksi Dorosh natáčí svoje videoklipy a má svůj youtube kanál. Naším častým společným tématem je nervozita před vystoupením. Včera se ale ukázalo, že práce s publikem je její silnou stránkou," říká Michaela Zrnová, sociální pracovník NZDM Cross.

Pracovníci nízkoprahových klubů pro děti a mládež se často setkávají s tím, že výsledky společných cílů, na kterých s klienty pracují, jsou obtížně měřitelné. Díky vystoupení jsme mohli vidět hmatatelnou část jejich práce. Můžeme s hrdostí říct, že uzrálo ovoce v podobě několika mladých lidí, kteří se naučili hrát na hudební nástroje, ušetřili si peníze na vlastní aparaturu, naučili se organizovat vlastní hudební vystoupení a nebojí se vystoupit před publikem. A především jsou hrdí na to, že něco umí. A tohle celé se stalo díky NZDM a příležitosti, kterou zde tihle mladí lidé našli. Máme z toho radost.

Součástí celorepublikové akce „Týden NZDM“ bylo kromě vystoupení v parku také otevření klubu pro veřejnost. Návštěvníky jsme seznámili s chodem zařízení a metodami práce s dětmi a mladistvými, které zde používáme. Velice nás potěšila návštěva kolegů z Úřadu práce ve Strakonicích a Pedagogicko psychologické poradny a také všech současných i bývalých klientů, jejich rodičů i náhodných kolemjdoucích. Za účast všem moc děkujeme!