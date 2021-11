Když se řekne zima…

Čas, který je spojen s mnoha zvyky a legendami. Některé jsou hojně rozšířené, jiné méně známé. Spousta lidí se každý rok líbá pod jmelím, ale věděli jste, že původ tohoto zvyku sahá do Norska?

Čas činností, které bylo dříve třeba udělat a které lidem pak ulehčovaly život po zbytek roku. Práce s peřím patřila mezi každoroční zimní aktivity.

Čas, kdy nás obklopuje tma a toužíme po světle. I světýlka na stromečku mají svůj důvod.

Čas dětského smíchu, štěstí a zimních radovánek. Počátky některých z nich sahají až daleko do doby před Kristem a dokonce do míst, kde bychom to sotva tušili.

To vše se dozvíte na naší výstavě.

Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 18. listopadu od 16 hodin před černou kuchyní na strakonickém hradě. K poslechu zahraje pozounové trio Tritonus.

Výstavu mohou lidé navštívit až do 26. prosince 2021. Otevřena bude úterý až pátek v časech: 9.00 - 11.30 a 12.00 - 16.00 hodin, v sobotu a neděli 13.00-16.00 hodin.

Vstupné na výstavu je 20/10 Kč.

Součástí bude také již tradiční výstavka vánočních stromečků, které ozdobily místní mateřské a základní školy, speciální domovy a domovy pro seniory.

Za pozvánku děkujeme týmu Muzea středního Pootaví Strakonice