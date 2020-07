Výcvik loveckého psa pro pracovní využití a nejen to, je práce nelehká a velmi časově náročná. Jsou to psi temperamentní a mají svoji hlavu, aby dokázali v lovecké praxi sami přemýšlet a vyhodnocovat nastalé, někdy i krizové, situace.

Lesní zkoušky ohařů. | Foto: Hana Hejduková

Nicméně jak praví rčení: „Myslivec bez psa, je jen poloviční.“ A tak to také opravdu je, dobře vycvičený lovecký pes, je pravou rukou myslivcovou. Pomáhá při dosledu poraněné zvěře či střeleného kusu, který i po komorové ráně (rána do srdce) dokáže nepředstavitelné kusy, pomáhá při dohledávkách kachen v rákosí, bažantů v křoví a travinách. V neposlední řadě je člověku i parťákem, dokáže upozornit na poraněnou zvěř v mlází, která by v takovém případě umírala několik dní, jeden takový případ jsem osobně zažila. Srna ležela po srážce s autem v mlází, měla odervaný přední běh (nohu) od těla, nízká teplota zastavila krvácení, a tak byla odsouzena k pomalé smrti. Náš pes nás na ni naštěstí během přikrmování upozornil a dovedl nás na místo, kde ležela, a tak bylo možné její trápení ukončit. Vidíte tedy sami, že lovecká plemena mají i dneska bohatou škálu upotřebení a je tedy třeba zkušených kynologů a pořádání zkoušek se zadáním Lovecké upotřebitelnosti, při kterých pes prokáže své i psovodovi schopnosti.

„Není šťastnějšího psa než toho, který může provádět to, pro co byl vyšlechtěn.“ Mezi loveckými plemeny patří k těm s nejkrásnějším stylem práce ohaři. Lesní zkoušky ohařů kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání, přinášení zvěře hlavně v lesních honitbách a dosledu spárkaté zvěře. Představuje se nám zde v disciplínách: Přinášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením, práce na pobarvené stopě, vlečka se zvěří srstnatou (zajíc, králík), vlečka s liškou, vyhledávání zvěře v houštinách, slídění, dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, dohledávka pohozené lišky, chování na stanovišti, chování po výstřelu, přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky, vodění na řemeni a samozřejmě musí předvést poslušnost a nos (dobrý čich). Pojďme si jednotlivé disciplíny trochu přiblížit.

Přinášení lišky přes překážku zní jako jednoduchá záležitost, ale i tak je jedno ze sít, kterými občas někteří jedinci neprojdou. Liška je šelma, a tak psům přirozeně „nevoní“ a nechtějí ji tedy brát do mordy (tlamy). Je třeba, aby si pes dokázal lišku správně uchopit pro dobré rozložení její váhy a během přinášení ji nepoškodil, nepřišlapoval si ji předními. Často lze vidět úchop tzv., do pinzetky, kdy si opatrný jedinec chytí kousek srsti lišky mezi přední zuby, často se pak stává, že aport upustí a následuje snížená známka. Velmi ceněný je jedinec rázný, akční, který lišku po krátkém ověření uchopí na plnou mordu a radostně ji s přisednutím odevzdá vůdci, ten je pak hodnocen nejvyšší známkou, tedy 4.

Většinou pak následuje disciplína "Chování na stanovišti", která simuluje hon. Vůdci se rozestaví podél lesa, psa odloží u nohy na řemeni nebo na volno. Lečí, tedy lesem, procházejí honci a rámusí. Vůdci jednotlivě střílí do vzduchu, aby byla atmosféra úplná a zároveň se tak rovnou odzkouší chování psa po výstřelu. Pes, který je bázlivý a bojí se výstřelu, je pak pro praxi nevhodný, ale i takový se někdy vyskytne. Je třeba si uvědomit, že zvuk výstřelu je pro citlivé uši psa krajně nepřijemný. Během rámusenky by pes měl v klidu ležet nebo sedět, neměl by projevovat neklid nebo bázlivost, zvedat se nebo vydávat zvuky. Po těchto dvou disciplínách, které probíhají společně, se vůdci rozdělí do skupin, maximálně po šesti psech a vydají se do lesa na další disciplíny. Jednou z nich je tzv. barva. V myslivecké hantýrce je barvou myšlena krev. Tedy jde o stopu zvěře poraněné. Zkouška by měla maximálně odpovídat skutečnosti, a tak je pes nasazen na místo nástřelu, které si v praxi myslivec označuje úlomky (zalomená větvička, která má vlastní symboliku dle počtu výhonků a směru, kterým ukazuje). Pes by měl pobarvenou stopu, pro kterou se využívá krev z jatek kapaná přes větvičky z lahví, následovat s chutí a zájmem, tempem, které nenutí vůdce běžet. I tato disciplína lze provádět na volno nebo na barvářském řemeni, většinou záleží na vůdci a jeho svěřenci, jak mají nacvičeno a jak jim práce vyhovuje. Naprostý top mezi prací na barvě je práce hlásiče, který po pobarvené stopě dojde ke kusu, kde se usadí a začne hlásit, tedy štěkat. Tato schopnost je něco co nelze nacvičit, s tím se pes musí narodit, a je to velmi ojedinělá záležitost o to dojemnější pro vůdce, rozhodčí i koronu, která takovou práci psa může sledovat.

Při dohledávkách pes musí prokázat schopnost samostatného uvažování. Dohledává zvěř, která zůstala po honu v křoví bez jakékoli stopní dráhy a musí tedy využít svůj výborný čich, orientaci a systematičnost vyhledávání v porostu. Nalezený kus donese vůdci bez dalších povelů a s přisednutím předá. Vlečka už je alespoň dráha, kterou po sobě zraněná zvěř zanechá, zraněné zvíře díky vylučovaným hormonům vydává odlišný pach od zvěře živé a zdravé, a tak je dobrý lovecký pes schopný od sebe odlišovat, která ta stopa je správní a opět nalezený kus přináší vůdci. Vidíte tedy sami, že je to práce náročná a je třeba si ji velmi vážit.

My jsme v sobotu 18.7. mohli v MS Drahonice sledovat práci devíti psů, kteří se na zkoušky přihlásili. Ing. Jaroslav Novotný s fenou národního plemen Český fousek Delia z Cecemínských vinic předvedl dechberoucí práci právě hlásiče na pobarvené stopě, a tak byl i po právu vítězem zkoušek. Vrchní rozhodčí MVDr. František Šimek sledoval jeho práci se slzami v očích a konstatoval, že něco takového viděl podruhé v životě, a to je dle mého úsudku opravdu co říct.

Druhým nejlepším psem dne byl Ben z Vrbenské s vůdcem MUDr. Jiřím Cuhrou a třetí místo získal Desperado Vives Bohemia s Patrikem Šarinou.

Celkem ve zkoušce obstálo šest psů. Jejich majitelé si odnesli věcné ceny od sponzorů a dobrý pocit z práce se svými svěřenci. Na dalších zkouškách, které pořádá OMS Strakonice bude možnost sledovat ve stejných podmínkách a podobných disciplínách různé druhy loveckých psů. Zkoušky vodní práce proběhnou v Mečichově dne 1.8. čas srazu je 8:00 hod. Rádi uvítáme početnou koronu i z řad laické veřejnosti. Zatím mezi přihlášenými psi nalezneme několik plemen ohařů a jednoho retrívra, snad se ještě dohlásí zástupce z řad slídičů, ať je startovní pole rozmanitější.