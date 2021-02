Je tomu 55 let, co se ve strakonickém pivovaru Dudák naposledy ledovalo.

V pivovaru ve Strakonicích se naposledy ledovalo před pětapadesáti lety. | Foto: Archiv Deníku

Pivovarští dělníci tehdy speciálně upravenou cirkulárkou vyřezávali ledy z řeky Otavy, sekerou je pak rozsekávali a pomocí bidel s kovovými hroty posouvali po hladině do sklepa pivovaru. Kusy ledu se vozily výtahem a házely do tzv. lednice, což byl obrovský prostor, který přesahoval tři současná patra budovy na Podskalí.

Budova byla od té doby několikrát přestavěna. Jen pamětníci ví, jak byla tehdy uspořádána. Tam, kde byla lednice, jsou dnes například pivovarské tanky, ve kterých zraje uvařené pivo nebo sklady.

Led sloužíval k chlazení piva přímo při vaření, ale odváželi si ho i hospodští, kteří jím chladili svoje sudy. Ledování zmizelo ze strakonického pivovaru v polovině 60. let s rozvojem elektrifikace a dalších nových technologií. Svou roli sehrálo i počasí, už nebyly takové mrazy, na jaké byly lidé zvyklí.