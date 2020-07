Květinová výzdoba ve Strakonicích

O víkendu jsem se chvíli prošel po Strakonicích, podívat se, jaká je kde květinová výzdoba. A musím říci, že technické služby odvedly vynikající práci. Kolem některých domů se také pár dobrovolníků o kytičky stará, ale naopak někde si dali mulčovačku kolem prodejny, ale bohužel to bylo to poslední. Kůra je kolem po cestě a roste tam pouze plevel a nikdo se o to již nestará.

Jak kvetou Strakonice... | Foto: Jan Malířský