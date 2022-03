Kuželkám věnoval Jaroslav Petráň pětapadesát let svého života

Kuželky jsou zábava na celý život a věk v tomto sportu nehraje roli. Jasným důkazem těchto slov je Jaroslav Petráň, který je ve svých 83 letech nejstarším ze strakonických kuželkářů. "Hraju už pětapadesát let. Je to tak dlouho, že už znám kažého v kraji, kdo se kuželkám věnuje," říká s úsměvem sportovec. Jaroslav Petráň vede i kroniku strakonických kuželkářů, do které nám dovolil nahlédnout.

Jaroslav Petráň. | Foto: Jan Škrle