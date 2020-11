To nevymyslíš. Tak by se dal charakterizovat případ, který se stal v pondělí 26. října odpoledne jednomu muži, když chtěl po nákupu na Volyňské ulici ve Strakonicích nastoupit do svého auta. Jakmile otevřel dveře vozu, skočil dovnitř malý pejsek, usadil se a čekal…

Pejsek dostal od ošetřovatelek z útulku jméno Ramon. | Foto: Jaroslava Krejčová

Když se muž vzpamatoval z momentu překvapení, snažil se, marně, psíka vybaveného vodícími popruhy dostat z auta ven. A tak museli nezvaného pasažéra strážníci přesadit do služebního auta a odvézt ho do psího útulku, kde byl umístěn, vzhledem k svému vzrůstu, do teplé místnosti.

Byť by se dalo předpokládat, že šlo jen o nešťastnou náhodu a páníček bude svého čtyřnohého kamaráda hledat, nestalo se tak. Jak v pátek 30. října potvrdila vedoucí útulku Jitka Zdychyncová, křížence pražského krysaříka si do tohoto data nikdo nevyzvedl. „Pejsek je ve velmi dobrém stavu, určitě bydlel doma. Je sice starší, ale na svůj věk velice temperamentní, ke všem přátelský, milý a kontaktní,“ dodala. Od ošetřovatelek dostal psík jméno Ramon.

Není to jediný pes, o kterého se museli strážníci v poslední době postarat. Minulý týden odváželido strakonického psího útulku ještě jednoho pejska, a to ve státní svátek, kdy byla na Jezárkách odchycena volně pobíhající čivava s rolničkou na obojku. Tento případ skončil dobře. Čivavák měl čip s registrací a díky tomu se podařilo dohledat majitele.