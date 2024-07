Na to, že se tato akce konala poprvé, se zájemců o prodej sešlo překvapivě dost. A kupujících ještě více. Někteří prodejci nakupovali dříve, než vůbec vyložili své věci na stánek. Byli to třeba Ruppertovi z Vacovic, kteří si hned při vstupu koupili tři věci a po celém dnu si nakonec vezli domů víc věcí, než na trh přivezli. Ale to asi k blešáku patří.

K celé atmosféře hrálo duo harmonikářů pod vedením pana Zámečníka ze Zálesí. Na stánku včelína bylo spousta domácích pochutin a točené strakonické pivo. Zkrátka úplná trhová pohoda. „Příště přijedu zas“, podotkla jedna z trhovkyň Hanka Dědová ze Čkyně.