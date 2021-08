Známe je všichni. I v okolí naší obce Záboří je jich hodně. Tato drobná sakrální architektura vznikala v intravilánech obcí, na rozcestích, podél cest, na návrších i ve volné krajině. Co asi jednotlivé křížky a boží muka znamenaly? Buď představovaly různé orientační body, mezníky na hranicích pozemků a katastrů obcí, mnohé křížky sloužily jako rozcestníky, někdy označovaly místa tragických událostí, jindy byly stavěny jako projev díků za odvrácené neštěstí.

Křížky u Záboří. | Foto: Jaroslava Vodičková, Záboří

Jeden takový křížek jsme měli doma na zahradě. Koupili jsme pozemek už s ním. Křížek se mi na zahradě uprostřed tehdejší skalky ani trochu nelíbil a tak jsem přesvědčila manžela, abychom ho dali pryč. Nechtěla jsem ho zničit, ale jen přesunout vedle parcely ke stoce. Ani nechci domýšlet, co asi znamenal a tak věřím tomu, že stál na rozcestí. Křížek byl tedy přesunut vedle ke stoce pod jasany. Pravda, byl trochu nakřivo, ale lépe se to prostě nepodařilo. I tak to stálo úsilí tří silných chlapů.