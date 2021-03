Pro všechny hravé lidi, kteří se rádi projdou, nadýchají se čerstvého vzduchu a pro radost splní nenáročný úkol, připravil Tábornický klub Podskalí Strakonice venkovní vodáckou hru. Zapojit se může každý, rodiče, děti kamarádi, prostě kdokoli.

Mapa hry. | Foto: Libor Staněk

Cílem hry je obejít osm stanovišť a splnit na nich popsané úkoly, které prověří znalost tábornických dovedností, ale dokážou řádně provětrat i mozkové závity. Správné výsledky můžete psát přímo do svého telefonu, nebo do formuláře, který si vytisknete na stránkách oddílu.

Celá hra se odehrává v přírodě v okolí Habeše a Kuřidla ve Strakonicích. Účelem není být co nejrychlejší, ale co nejlépe splnit zadané úkoly. Hru lze absolvovat buď samostatně nebo třeba i jako celá rodina. Pro nejlepší budou připraveny sladké odměny.