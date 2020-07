Klub STATION 17 v Blatné pomáhá dětem a mladým lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Otevřen je i v létě.

Nízkoprahový klub STATION 17 v Blatné je otevřen i v létě. | Foto: Archiv PREVENT 99

Klub nabízí také volnočasové aktivity. V hudební zkušebně je možné zkusit si hru na kytaru nebo bubny, v prostorách klubu si mohou zájemci zahrát kulečník nebo fotbálek. Zařízení je určeno dětem, mládeži a mladým dospělým od 12 do 26 let z Blatné a okolí.

Pracovníci jim zde mohou poskytnout podporu v jejich obtížném období dospívání, předat informace či poradit.

V červenci a v srpnu je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17 v Blatné otevřeno od pondělí do čtvrtka od 12 do 17 hodin. V pátek po domluvě. Klub provozuje nezisková organizace PREVENT 99 z.ú.