Kdybyste někteří nevěděli, co je to vysvědčení, následujících pár řádek, vám tento termín objasní.

Adam H.: „Vysvědčení je, že dostaneme diplom a na něm budou jedničky!“

Adélka O.: „Dostaneme papír a tam bude velká jednička, jak jsme se učili…“

František V.: „Dostaneme papír a tam budou hodiny…. matematika, prvouka, čeština, výtvarka… a u toho samé jedničky…“

Vilém V.: „Dostaneme papír a tam budou známky za celý rok… jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, pětky…“

Prvňáčci z Nových Hodějovic (odloučené pracoviště ZŠ Dukelská) v tom totiž mají jasno. 28. ledna dostali své první vysvědčení a byli moc rádi, že na rozdíl od svých starších spolužáků si pro vysvědčení mohli přijít. Ve škole se jim moc líbí, asi i o to víc, že si na podzim vyzkoušeli, jaké to je, do školy nechodit a učit se doma s mamkou a taťkou a školu a kamarády vidět jen přes obrazovku počítače. Mimochodem to zvládli všichni na jedničku.

Ostatně samé jedničky, které si děti opravdu zasloužily, měly i na svém prvním vysvědčení. Za jejich krásným vysvědčením je spousta úsilí a práce, se kterou jim často pomáhali jejich rodiče. A tak prvňáčkům přejeme, ať jim chuť do učení, snaha a píle vydrží co nejdéle! A rodičům i touto cestou ještě jednou děkujeme.

Mgr. Simona Lošonská, tř. uč. 1. D, ZŠ Dukelská, Nové Hodějovice