Zdeňka Jůzková z Radomyšle pozvala čtenáře Deníku na další výlet na Šumavu. Tentokrát na Královský kámen.

Královský kámen. | Foto: Zdeňka Jůzková, Radomyšl

Je to krásný masivní skalní útvar, ze kterého jsou nádherné pohledy na nejvyšší vrcholky Šumavy. Podle pověsti tady jednou českého krále a jeho ozbrojenou družinu pronásledoval houf cizích vojáků. Mezi Nicovem a Tejmlovem došlo k boji. Král byl poražen a musel rychle uprchnout. Hnal svého koně přes horský hřbet Ždánova, v těch dobách ještě porostlý divokými houštinami. Král se v nich ukryl mezi kameny, zatímco jeho doprovod prchal dál. Cizí vojska si v zápalu pronásledování nevšimla, že král zůstal vzadu. Hnali se dál za prchající královskou družinou a král byl zachráněn. Kamenný blok nad Nicovem nese od té doby název Královský kámen. Stejně tak i celý vrch. „Největší dojem na mě udělal udržovaný skalní oltář a jeho okolí, který do skály vytesali místní sedláci. Zvláštní kouzlo se odráželo v celkovém stavu oltáře, zapálené svíčky, květiny, okolí je uklizeno. Jak když vstoupíte do kostela,“ popisuje Zdeňka Jůzková.

Na Královský kímen se vydala z Nicova. Dojít se k němu dá, ale také z Javorníku, nebo třeba ze Ždánova. Vrchol Královského kámen je křižovatkou značených turistických stezek. Červená značka: Sušice - Královský k. - Stachy - Zdíkov - Vimperk.