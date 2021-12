Jak bydlí panenky uvidíte v Prachaticích

Kde bydlí panenky, to se dozvíte v muzeu v Prachaticích, kde můžete vidět ojedinělou sbírku pokojíčků, kuchyněk a bytečků s jejich vybavením.Zdroj: archiv Prachatického muzea

Vezměte děti na výstavu Kde bydlí panenky, kterou najdete až do 30. prosince v prachatickém muzeu. Můžete nahlédnout do jejich bytečků, kuchyněk a pokojíčků a prohlédnout si kompletní vybavení jejich příbytků. Na výstavě samozřejmě nemohou chybět ani panenky. Exponáty pochází ze sbírek Klubu Panenky ČR. Výstava trvá ještě do 30. prosince. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 16 h. Vstupné 60 Kč.