Josef Skupa: Otec Spejbla a Hurvínka poprvé přičichl k divadlu na jihu Čech

Josef Skupa, duchovní otec oblíbených postaviček Spejbla a Hurvínka, prožil dětství na jihu Čech, tady trávil prázdniny u strýčka a babičky a odehrál svá první loutková představení. Letos v lednu by tento slavný český loutkohrec oslavil 131 let. Podívejte se do míst, kde hrál svá první představení pro své kamarády.

Josef Skupa byl duchovním otcem Spejbla a Hurvínka. | Foto: Ivana Řandová

Josef Skupa se narodil ve Strakonicích v hostinci U Varausů (později U Švehlů) 16. ledna 1892. Otec byl četnický strážmistr v Blovicích a pak v Chanovicích. Poté se rodina přestěhovala do Plzně. Dětství Josefa Skupy je spojeno také s obcí Mladějovice na Strakonicku, kde odehrál svá první loutková představení. Josef Skupa tu trávil prázdniny u strýce - učitele Kubeše (v bývalé škole v Mladějovicích je dnes volně přístupný koutek věnovaný právě Josefu Skupovi. A před budovou školy stojí sochy Spejbla a Hurvínka). V Mladějovicích vychodil Josef Skupa i 5. třídu. Zde se také poprvé setkal s loutkami tehdy známých postaviček Škrholy a Kašpárka. Začínal zde hrát dětem v divadle složeném z papírových beden. První představení bylo o tom, jak dva kluci lezli na hrušku a jeden z nich z ní spadl dolů. Babička, kterou měl Josef Skupa ve Štěkni, koupila malému Josífkovi dvě opravdové loutky, rytíře a Kašpárka, k nim přibyla doma udělaná papírová čarodějnice a malí kamarádi jako diváci se měli na co těšit. Obec Mladějovice se k těmto Skupovým divadelním začátkům hlásí mimo jiné tím, že zde působí ochotnický spolek a také pořádá pro veřejnost různá představení. V Plzni založil Josef Skupa v roce 1930 Plzeňské loutkové divadlo, později nesoucí název Divadlo Josefa Skupy. Zde se poprvé objevuje postava Spejbla, kterou v roce 1920 vytvořil řezbář Karel Nosek a Hurvínka řezbáře Gustava Noska v roce 1926. Gustav Nosek vyřezal v roce 1930 i třetí postavičku, a to Máničku. Josef Skupa zemřel mladý 8. ledna 1957, přesto si stačil vychovat svého nástupce Miloše Kirschnera. Za články a fotky děkujeme Janu Malířskému, Aleně Hrdličková, Ivaně Řandové a Divadlu S+H