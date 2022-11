Josef Chmelař nastoupil do řad Městské policie v Horažďovicích ještě předtím, než byl schválen zákon o obecní policii a než další města začala služebny zřizovat. V roce 1997, v listopadu, se přesunul do Strakonic.

I když poslední měsíc doslova stříhal metr, slzy v jeho očích při loučení prozradily, že nebude tak snadné pestrý pracovní život zazdít a udělat za ním tlustou čáru. Josef Chmelař má každopádně na co vzpomínat a jistě bude dávat zážitky z praxe, kuriózní a někdy bohužel i smutné, jako vyhlášený lidový vypravěč do placu.