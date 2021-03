Rádi byste oblékli sváteční šaty a zašli na ples? Co si užít víkend a vyrazit někam na fesťák? A fanoušci sportu, ti už se jistě těší, až se na zápase svého klubu pořádně vyřvou.

Pozvánky na akce nám připomínají staré dobré časy. | Foto: Archiv Jana Malířského

No nic, zatím si nechme ještě zajít chuť a podívejme se, kam všude jsme mohli, když to ještě bylo možné. To byly časy, co? Dnes už památné pozvánky na akce nám zaslal vášnivý sběratel Jan Malířský ze Strakonic. Děkujeme!