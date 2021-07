Hlavním bodem programu letošní zábořské poutě pod lípou bylo posvěcení a křest nového hasičského auta FORD TRANSIT, které naši hasiči dostali. Moderování celého odpoledne se ujala Jitka Říhová. Nejdříve přivítala vzácné hosty: pana senátora Mudr. Bc. Tomáše Fialu MBA, paní Jaroslavu Boukalovou, starostku Okresního sdružení hasičů Strakonice,pana plk.Ing. Otu Šmejkala,ředitele územního odboru Hasičského záchranného sboru ve Strakonicích, pana faráře Římskokatolické farnosti Záboří P.Rudolfa Huška a požádala každého z nich o pár slov.Potom promluvil současný předseda SDH Záboří,pan Josef Vydra.Krátce zhodnotil dlouholetou činnost SDH, připomenul četné úspěchy v soutěžích,vyzdvihl aktivní členy a zvláště pak ty, kteří celý život věnovali práci v SDH. Minutou ticha jsme pak uctili ty, kteří už mezi námi bohužel nejsou. Samotný akt požehnání a křtu hasičského vozu provedl pan farář P.Rudolf Hušek. Pan starosta Michal Říšský předal klíče od automobilu veliteli zásahového družstva panu Jiřímu Čadkovi. Ať ten červený krasavec slouží dobře nejen při zásazích hasičů, ale ať je spolehlivě vozí na různé soutěže a jiné akce.

Další bod programu zajistila místní mateřská a základní škola. Je s podivem, co za tak krátkou dobu po skončení distanční výuky děti stihly nacvičit. Roztomilé vystoupení „školkáčků“ na pěknou písničku Náušnice z třešní předvedly děti s nadšením sobě vlastním a své vystoupení si moc užily. Jejich starší kamarádi z 1 - 7. třídy v kostkovaných košilích si s chutí zatancovali country tance. „Babky“, ze kterých se vyklubaly šikovné gymnastky, byly rovněž skvělé. Díky všem učitelům za bleskové nacvičení tohoto programu s dětmi.

Program pokračoval koncertem Lukáše Písaříka. Lukáš pochází z Hořovic, ale od malinka vyrůstal v Jižních Čechách a podstatnou část svého dětství strávil v Záboří. Tady také začala jeho hudební kariéra, když začal hrát na flétnu a kytaru. Je absolventem pražské konzervatoře Jaroslava Ježka. Od roku 2006 zpívá v RockOpeře Praha a v roce 2010 nastoupil do metalové formace SEVEN, se kterou odjel několik evropských turné. Nyní navíc vystupuje s kapelou PLAN B. Je hezké se o něm dočíst, že má rád malebnou vesničku Záboří a že právě tady se koná jeho první koncert po covidové přestávce, tedy v jeho domovině /zdroj:Facebook/. Sama ho mám v paměti, jak ho maminka táhne ráno do školky a on řve na celou ves. Když jsem mu to připomněla, řekl jen, že řve pořád, ale do mikrofonu. Nutno říci, že mu to „řve“ krásně.

Večer potom hrála kapela RESTART a nikomu ani nevadilo, že občas přišla přeháňka. Vždyť se sedělo pod stany. Jídla a pití bylo také dost, co víc si přát. Jenom snad to, aby o další pouti za rok byla už „normální doba“. Pořadatelé si to jistě vynahradí a připraví program o trochu bohatší.

Všem organizátorům zábořské poutě patří dík za uspořádání této akce, stejně tak všem obsluhujícím a zvláště pak panu Michalu Bělovi za sponzorský dar ve formě klobás.

Jaroslava Vodičková