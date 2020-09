Ve Státním okresním archivu Strakonice se v úterý 8. září konala vernisáž výstavy ke 150. výročí založení zdejší Jednoty Karla Havlíčka Borovského. Byl to nejstarší spolek ve Strakonicích.

Vernisáž výstavy ke 150. výročí založení Jednoty Karla Havlíčka Borovského ve Strakonicích. | Foto: Jan Malířský

Výstavu připravili Libor Staněk a František Sáček ze zapůjčených materiálů Muzea středního Pootaví Strakonice a zahájila jí ředitelka Státního okresního archivu Jana Lískovcová. Vystoupil také starosta Jednoty bratr Jan Žák, informace k historii Karla Havlíčka Borovského i zdejší Jednotě podal bratr Josef Kalbáč a na konec vystoupil také bratr František Sáček, který zahájil výstavu odkrytím připravených panelů a vitrín.

Bylo se na co dívat a doporučuji každému, zajít si zajímavé a zcela poprvé vystavené materiály prohlédnout.

Na závěr nechyběla společná fotografie. Odpoledne bylo uzavřeno zpěvem s kytarou.



Výstavu může veřejnost navštívít až do 2. října 2020. Přístupná je ve všední dny od 8 do 14 hodin nebo po domluvě na telefonu: 383 321 062. K vidění je například původní kronika Jednoty, čamara, Havlíčkovi knihy, epigramy a noviny a mnoho dalšího.