Ve svém článku poukazuje na reakci znojemského zastupitele Jiřího Kadlece, který si na jednání zastupitelstva nenasadil ani po výzvě starosty roušku a domlouvat mu přijela i policie. Roušku nenasadil, na jednání se zpět nevrátil. Stál si za svým. Za právem na vlastní rozhodnutí, na vlastní názor.

Svůj pohled a názor na věc, vyjádřil také praktický lékař Jaroslav Konečný z Liberce.

Vážený pane, jsem praktický lékař a svou práci dělám už čtvrtstoletí. Pana Kacetla jsem podpořil a vyměnili jsme si spolu milé maily. Stejně jsem dříve podpořil koronaskeptické lékaře, např. Výzvu jedenácti. Tuto záležitost sleduji od začátku výhradně odborně, takže jsem ten médií obdivovaný oblek měl sám na sobě několikrát. To jsou nutná opatření. Hlásím se k přístupu prof. Tegnella ze Švédska, to co se píše o něm dnes u nás, nemá s odbornými články nic společného. Je to jen ubohá kampaň. Beru také přístup kancléře Kerna v Rakousku. Význam roušek mi nikdo nedokázal, beru to jako šikanu své vlády. Ano, cítím se ponížení. Jsem totiž havlista. A pojem social distance považuji za hnusný. Tato strašná nemoc má smrtnost 0,6 až 0,7 %, což je údaj prof. Prymuly. Ano, já jsem už předtím seděl na několika jeho přednáškách a seminářích. Nyní jsem jeho jednáním šokován. Tento režim ze mě chce mít zbabělce, který doma vyděšená poslušně čeká, až mu vláda zajistí očkování. Jako lékaře mě nutí se přizpůsobovat panikářům. To, že bych snad chtěl nakazit někoho dalšího a že jsem bezohledný ke starším lidem, je neskutečná drzost a pokud mi tohle někdo řekne, žádám omluvu. Tato vláda navíc naprosto zbytečně brání dětem chodit do škol, sportovat a vůbec mít radost ze života. Přitom, děti příliš ohroženy nejsou a virus přenášejí málo. Václav Havel v roce 1978 napsal vynikající esej Moc bezmocných. Převedu Vám ji na současný stav. Havlův zelinář vyvěšuje do výkladu režimní heslo, aby dokázal svou loajalitu. My nosíme roušku. Dělá to proto, že se bojí. I my se bojíme - vysoké pokuty a represe panikářů. Svůj strach si nechce přiznat a my také ne, tak věří oficiálnímu vysvětlení. Jenže já nejsem laik, já si přiznávám, že podléhám represi, Havel je oficiálně zapomenut, na Klause současný režim intelektuálně nemá, proto na jeho vystoupení místo reakce dokáže jen mlčet. Polistopadové svobody jsou odhozeny na smetiště, je tady diktatura bez diktátora. Prof. Prymula nemá pravomoci, ostatní na to nemají odvahu. Lid dychtivě čeká, až mu vláda povolí něco, co bylo ještě včera samozřejmé. Jako stávkující student zjišťuji, že jsem v roce 1989 protestoval proti režimu, který byl v některých ohledech lepší, než teď. Adamcova vláda byla rozhodně kompetentnější, než současná a jako někdo, kdo v říjnu 1989 šířil na koleji Jakešův památný projev, vím, že to mělo větší úroveň, než současné Babišovo Čau lidi. Shrnuji-žiji v nejhorším režimu, co pamatuji. Namítnete, že mi za má slova nic nehrozí. A mělo by? Budou mě vydírat mými dětmi, nebo vyhrožovat ztrátou povolání? Zatím jen dělají, že mě neslyší, ale co zítra? Jak říká Klaus: ,,Oni nám tu svobodu sami nevrátí.'' Nic Vám nevnucuji, ale ptal jste se na názor.



MUDr. Jaroslav Konečný,

Liberec

Jaroslavu Konečnému za jeho názor děkujme.



