Je libo želatinového medvídka?

Jaroslava Krejčová Čtenář reportér

Před pěti lety varovaly preventistky státní a městské policie před drogami žáky od sedmých tříd výš. Aktuálně se dělají tyto preventivní besedy už pro děti ve čtvrtých ročnících základních škol. Nakoupily si proto nejen arsenál, který by dětem a mladistvým neměl do 18 let vůbec přijít do ruky, ale i takový, který jejich vývoji rovněž nedělá dobře, ovšem koupit si ho mohou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Policejní preventistky vyrazili na besedy do škol. | Foto: Městská policie Strakonice

Mezi tuto sortu patří například nabuzující energetické nápoje. A jak se preventistky dozvídají, malým dětem tyto sladké moky chutnají. Mezi zakázané do 18 let samozřejmě patří alkohol, cigarety, elektronické cigarety, žvýkací tabák, nikotinové sáčky – mimochodem u dospívajících velmi oblíbené. Na seznam zakázaných látek do 18ti let se ovšem i přes značné riziko návykovosti dostaly teprve vloni. Teď se naopak hodně mluví o látce HHC, rovněž návykové, která se k dětem dostává formou bonbonů, želatinových medvídků a podobně. A to zejména po událostech v rámci republiky, kdy se děti po požití předávkovaly, byť se odborníci už několik let snaží HHC dostat do seznamu. Besedy s tímto tématem se na začátku února uskutečnily u čtvrťáků ve strakonické ZŠ Poděbradova. Preventistky s nimi vedly rovnocennou diskusi, protože zákazy a příkazy typu nesmíš – musíš, působí opačně. Ne nadarmo se říká, že zakázané ovoce nejlíp chutná.