Ocenění Dobrá duše 2020 za pomoc seniorům putuje do Strakonic. Získává ho Jaroslav Landsinger. Vždy usměvavý dokumentarista pomáhá v domovech pro seniory.

Jaroslav Landsinger. | Foto: Archiv Deníku

Obětaví lidé se srdcem na dlani jsou pořád s námi. Bez ohledu na to, co se děje. Poslední ročník projektu Dobrá duše je toho důkazem. Zařízení pro seniory se musely společně se svými obyvateli a jejich rodinami vypořádat s novými výzvami, opatřeními i omezeními. Dobrovolníci, zvyklí pravidelně docházet do těchto domovů vypomáhat a dělat radost, museli najednou po několika letech ustat ve své činnosti. Ale i přes tuto nelehkou situaci se do projektu Dobrá duše v loňském roce přihlásily desítky jednotlivců a institucí.

Jeden ze tří vítězů v kategorii jednotlivců, pan Jaroslav Landsinger, je vytrvalým dobrovolníkem již od roku 2004. Pravidelně dochází do domovů pro seniory ve Strakonicích. A jak se k dobrovolnictví dostal? Jako kameraman Strakonické televize natáčel reportáže o městě, a kromě toho zrestauroval několik historických filmů o Strakonicích, které následně zdigitalizoval. Z těchto materiálů pak připravoval program tematických komentovaných projekcí, které se mezi obyvateli domovů staly velice oblíbenými. To ale není vše. Aktivní a optimistický člen spolku strakonických otužilců pomáhá v domovech pro seniory i s technickými záležitostmi. „Zprovozňuji ozvučovací a audiovizuální techniku, která se využívá pro přednášky, nastavuji televizory a set-top-boxy, fotím a natáčím v institucích při nejrůznějších akcích, povídám si s místními klienty o aktuálním dění ve městě,“ vyjmenovává pan Jaroslav Landsinger.

Do osmého ročníku projektu se loni přihlásilo dvacet dobrovolníků z celé České republiky. Dobrou duší se mohou stát všichni lidé nad 60 let, kteří se dlouhodobě věnují dobrovolnickým aktivitám, aniž by za to pobírali jakoukoli finanční odměnu. Do kategorie institucí se mohou hlásit zařízení, která systematicky pracují na rozvoji dobrovolnické činnosti a vytvářejí pro její rozvoj vhodné podmínky. Zapojují se například domovy pro seniory, se zvláštním režimem, pro osoby se zdravotním postižením nebo denní stacionáře. Loni se nově do projektu mohla přihlásit zařízení, která pracovala s dobrovolníky jakéhokoliv věku, a to také v období korona krize.

„Dobrá duše se vždy těší velkému zájmu a v uplynulých letech dokonce patřila k nejvíce medializovaným projektům svého druhu. Tím, že se zařízení pro seniory do Dobré duše přihlásí jako instituce nebo nominuje své dobrovolníky, získává jedinečnou možnost, jak dát veřejnosti vědět o tom, jakou práci odvádí,“ vysvětluje Andrea Šalánky ze společnosti HARTMANN-RICO, která je jedním z partnerů Dobré duše.