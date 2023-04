V Mateřské škole A.B. Svojsíka ve Strakonicích se rozloučili se zimou tradičním vhozením Morany do řeky a teď už se radují z prvních hřejivých jarních paprsků.

Děti z mateřinky u stromu plného vajíček. | Foto: Renáta Nováková Vukanovičová

S úžasem v očích děti pozorují v přírodě soupeření jara se zimou a doufají v jarní vítězství. Jaro nás baví a probouzí dětskou tvořivost. Jarní výtvory našich dětí jsou, jako každý rok, součástí velikonoční výstavy v prostorách strakonického hradu.

Co to? Kdo to ťuká na vrátka? Velikonoční pohádka. A děti si zvesela prozpěvují:

„Prší, prší, jen se leje, jaro už se na nás směje. Probouzí se travička i ta jarní kytička.

Už neprší, už neleje, zajíček se v trávě směje. A kokodák slepička, snáší bílá vajíčka.

Už neprší, třesky plesky, teď už bude pořád hezky. Na zahradě to je trik, teď stojí Vajíčkovník.“

Nejbáječnější nápady mají děti a náš strom „Vajíčkovník“ na školkové zahradě je toho důkazem. Ve všech třídách (Myšek, Krtečků, Ježečků i Zajíčků) mateřské školy se tvořilo – kreslilo, malovalo, lepilo a zdobilo různými technikami jedno pouchlátko za druhým. Některé děti tvořily i doma s rodiči. Velikonoční pouchlátka zdobená dětskou kreativitou a fantazií jsou nyní k vidění na „Vajíčkovníku“.

„Svátky jara jsou tu zas, oslavte ten krásný čas!“

Autor: Renáta Nováková Vukanovičová

