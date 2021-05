Fotograf Jan Malířský navštívil anglický park v Horažďovicích. Za poskytnuté snímky děkujeme.

Jan Malířský se na svých cestách vydal i do Horažďovic, aby navštívil anglický park Ostrov. | Foto: Jan Malířský

Na svých cestách jsem navštívil nedaleké město Horažďovice, které bývalo za I. republiky součásti politického okresu Strakonice. Účelem byla návštěva anglického parku "Ostrov". Je to městský park obklopený mlýnským náhonem k Brabcovo mlýnu a řekou Otava v části zvané Zářečí. Už za T. Švihovského v roce 1596 zde byl zákaz vstupu za účelem kácení dřeva, lovu ryb a perlorodek pod trestem ztráty hrdla. Za držení Rummerskirchů v letech 1800 - 1834 zde dochází k drobným úpravám a říkalo se zde Karlovo údolí. V roce 1835 se zde konalo vítání nové vrchnosti Kinských a od té doby zde začíná první větší zásahy provádět panský zahradník Schwarz a po něm K. Haibl a k definitivní úpravě došlo v roce 1868 za dvorního zahradníka Kinských Fridricha Wunschera. Konaly se zde hospodářské výstavy a byla zde i Krajinská národopisná výstava, často zde pobýval i Otakar Šefčík a v roce 1920 se zde odehrál i první fotbalový zápas. V roce 1945 se parku říkalo Fučíkův park. V letech 2009/2010 zde za přispění financí z Evropských fondů provedla velká revitalizace a stalo z parku nádherné místo oddychu. Doporučuji návštěvu v této době, kdy zde vše krásně kvete. Na fotkách uvidíte narcisy, plicník lékařský, barvínek, stavač, pomněnky, orsej, sasanku hajní i odrůdou do červena, pampelišky a podbílek šupinatý. Mnoho stromů a keřů smrky, 3 druhy lip, borovice vejmutovka, pámelníky, vrby jabloně šeříky, tatarský javor, liliovníky a mnoho dalších. Zajímavostí je, že všechny stromy mají svoji cedulku s číslem, některé z nich jsou i 300 let staré a rozloha parku je 17,5 ha. nad řekou se vypíná vrch se zříceninou Práchně. Přes silnici v sousedství se nachází Panská zahrada a v ní se nachází dub Šternberk s obvode 430 cm. A teď už jen obrázky, a když se budete nudit, tak tam jeďte podívat. Je to tak velké, že ani rozestupy nemusíte dodržovat a staré mohutné stromy vám dodají mnoho energie.