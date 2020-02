Infocentrum přišlo s nápadem, že akci během zimních měsíců nového roku zopakuje. A tak ve středu 22. ledna hodinu po poledni dorazily Jaroslava Krejčová z městské a Jaromíra Nováková ze státní policie a přivedly s sebou vzácného hosta, matadora kriminální služby Policie ČR ve Strakonicích Miroslava Předotu, který má na starosti pátrání po osobách. Místo plánované hodinky se sedělo přes dvě hodiny a senioři se zájmem vstřebávali informace a pokládali zvídavé otázky. Seznámili se například s webovým portálem Policie ČR, kde mohou mimo jiné najít sekci Pátrání a v ní všechny lidi, kteří jsou hledaní například kvůli trestné činnosti nebo kvůli tomu, že nenastoupili výkon trestu, nebo lidi, kteří se ztratili. Jen ze Strakonicka je v sekci aktuálně hledáno 12 lidí.

Miroslav Předota vysvětlil, jak takové pátrání probíhá, co všechno se musí udělat, když někdo nahlásí, že pohřešuje blízkou osobu, jakou techniku mají dnes pátrači k dispozici a podobně. Samozřejmě přidal i případy přímo z praxe a byť je prý neradno se ho ptát na kriminalistický pomníček, začal o dodnes nedořešeném případu mluvit sám. Mnozí si na něj možná vzpomenou. Jedná se o pohřešovanou Pavlínu Braunovou ze Strakonic, která v roce 1988 zmizela pravděpodobně po autostopu ze Strakonic do Českých Budějovic. Miroslav Předota vzpomněl, že tehdy měli stovky telefonátů od senzibilů, kde by mladá žena mohla být, ale bohužel se žádný typ neukázal být pravdivým. Pracovalo se i s verzí, že emigrovala, ale po revoluci, kdy už se mohla vrátit zpět do vlasti, by jistě rodinu kontaktovala.

Seniorům bylo také kladeno na srdce, aby si s sebou všude brali mobilní telefon, když už neinformují své blízké, kam jdou, a dbali na to, aby byl nabitý. I kdyby náhodou zabloudili při houbaření, je právě mobil jejich první pomocí a pro pátrače jedinou možností jak přes operátory zjistit, kde se přibližně nacházejí.

Další setkání se uskuteční ve středu 26. února opět od 13 hodin.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice