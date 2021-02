Připomeňte prosím, co už má všechno spolek za tu dobu zasebou? Jaké akce už jste pořádali?

Zkusili jsme celou paletu věcí, hodně jich bylo pro rodiny s dětmi. Třeba kuličkiáda, drakiáda, sportování pro celou rodinu – Jílkův pohár na faře. Uskutečnilo se deset ročníků Pootavského putování ve spolupráci s knihovnou ve Střelských Hošticích. Putování bylo vždy na nějaké téma (mlýny, pohádky, olympiáda atd.). Vedle toho jsme dělali i akce pro dospělé – přednášky, besedy, cestovatelské večery. Za 15 let existence se BEZ Katovice pochopitelně proměnil. V Katovicích se do organizací akcí zapojili další spolky a do kultury více i obec. V BEZu už neděláme tolik masových akcí, ale spíše jsme se posunuli k neformálnímu vzdělávání od dětí až po dospělé. Také nám vznikl florbalový oddíl, který je široko daleko jediný, který má i dívčí složku.

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Členové sdružení a hlavně dobrovolníci okolo a u větších akcí i další místní spolky. Také vždy ten, kdo má zájem nějakou akci uspořádat. Náš spolek je i prostorem pro to, zrealizovat si vlastní nápad. A nesmím zapomenout na místní farnost – řada akcí se děje na faře nebo farní zahradě.

Co by vašemu spolku nyní nejvíce pomohlo?

To co nám všem, aby už ta čínská pandemie byla u konce.

Máte nějaké zajímavé plány do budoucna?

Nyní máme přerušený projekt neformálního vzdělávání dětí a mládeže, ze kterého jsme stihli jen dva letní workshopy – korálkování s lektorkou Petrou Kozákovou a taneční s Alicí Janotovou. Díky zapojení do projektu MAS Šumavsko můžeme do konce roku 2022 zrealizovat až 12 akcí v Katovicích a 6 akcí výjezdních. No a rádi bychom se jednou dožili besedy s Jiřím Padevětem, kterou už jsme kvůli covidu rušili několikrát. Odložit se musel i chystaný genealogický kurz pro dospělé.

O jakou zábavu dnes lidé stojí, tedy když právě není covid…

Každý o jinou. To co se snažíme dělat my, jsou aktivity s vlastním zapojením účastníků. V posledních letech to byl například kurz animování pro děti, kde vznikly tři krátké animované filmy, o rok později třeba fotokurz pro děti i dospělé, vloni kurz textilních technik atd.

Pořádáte i akce pro děti, budete mít jistě přehled - jsou u těch nejmenších stále stejné zájmy nebo se s dobou mění a vy se také musíte přizpůsobovat?

I malé děti mají dnes bohatou zkušenost s mobily a technikou. Pokud se ale sejdou někde, kde je místo, míč, stromy a různá zákoutí, jako třeba na farní zahradě v Katovicích, tak se zabaví sami. Klidně i na několik hodin. A výsledek je stále stejný – na konci jsou špinavé, uběhané a nechtějí domů.

Co říká vaše rodina na to, co děláte pro ostatní?

Jak kdy. Většinou se alespoň někdo z rodiny do dané akce taky zapojuje, pak je vše pořádku. V opačném případě jsou někdy stížnosti, že bych mohl být častěji doma.

Máte ještě nějaké další koníčky?

Cestování, hory a sport s hokejkou. Ke všem jsem se dostal v dětství. S naší velkou rodinou se mé koníčky poněkud modifikovaly, ale stále si je užívám. Jen jsem vyměnil hokej za florbal a hraní za trénování.

Žijete v Katovicích, kam byste nás pozval na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Pokud vycházka, tak na Kněží horu, kde jsou ještě patrné zbytky slovanského hradiště a je z ní nádherný výhled na Otavu. A pokud bychom nechtěli chodit nikam daleko, tak na katovický jez. V létě je tam asi nejlepší přírodní koupání široko daleko. A kupodivu se tu v Katovicích rozmáhá i otužování, takže ho lze vlastně navštěvovat po celý rok.

V Katovicích jste pořádali i kulinářské akce, pokud si dobře vzpomínám. Jaké máte vy nejoblíbenější jídlo a dal byste nám recept?

Mám rád jídla, která vařila Hana Maciuchová jako Anče v Krkonoškých pohádkách. Recept na kyselo dávat nebudu, neb se zde těžko shání chlebový kvásek, ale dalším jednoduchým podkrkonošským jídlem byly bramborové placky. Stačí na to syrové brambory, hladká mouka a sůl. Placky z hustého těsta se pečou na sucho na nízké železné pánvi. Po upečení se potřou máslem a zapíjejí mlékem.

Je nějaká historická osobnost, se kterou byste se rád potkal a proč?

Asi bych si vybral Karla Čapka, protože mám rád jeho knihy a bylo by zajímavé si s ním promluvit o zániku první republiky, ale i o tom, jak vidí naši současnost.