Lesy byly vyprahlé. Jediné, co se dalo ještě najít, byla liška obecná, ale i ta byla suchá. Jediná výhoda u ní je, že se po namočení do vody vrátí do původního stavu. Vidět byl i hřib žlučník, holubinka mandlová, namodralá a smrdutá a také nejedlý ryzec plstnatý. Ale snad se situace s ohledem na to, že zapršelo, zlepší.