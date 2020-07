Poslední červnový den jsem se byl podívat, jak to vypadá v lesích okolo Strakonic. I když v Pošumaví a na Šumavě roste hřibů dosti, tady si budeme muset ješte chvíli počkat

Houbaření na Strakonicku: Lišky a borůvky jsou, na hřiby si musíme ještě počkat. | Foto: Jan Malířský

Kdo má místo na lišky, tak by si mohl smlsnout, i když je to hrozná práce a mravenci si na vás pochutnají. Je zajímavé jak si plži ty houby najdou, když ještě nerostou po celém lese a jsou téměř na každé. Vypadá to dobře i s borůvkami.