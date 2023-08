Máme polovinu prázdnin a houbaři už jsou netrpěliví, zvědavost nedala ani Janu Malířskému ze Strakonic. Co asi našel?

Čas hub už snad brzo přijde. I procházka po lese je fajn. | Foto: Jan Malířský

By jsem v lese i na několika místech mimo něj. V lese jsem bohužel našel jen jednu holubinku jahodovou, na hrázích tři hříbky dubové a dvě lišky. Hříbky měly nohy červivé a jeden byl červivý celý.

A co na zahradě? Tam bylo jen pár žampionů, už dost přerostlých a na louce několik klouzků obecných.

V lese bylo v časti míst mokro a jinde téměř sucho. Po víkendových deštích snad již koncem tohoto týdne něco v lesích najdeme. Nyní to potřebuje jen trochu tepla, pořádně se obléci a vyrazit do lesa. A i když zrovna nic nenajdeme, je tam určitě pěkně i tak, i hezká procházka za to stojí

Tak houbaři, ať se daří!

Jan Malířský