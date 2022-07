Měření hladiny cukru je v nemocniční lékárně zpoplatněné, stojí 15 Kč. Doporučené je zejména pro lidi s vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou cholesterolu, nadváhou, těm, kteří mají cukrovku v rodině nebo lidem po prodělané srdečně-cévní příhodě.

„Bohužel většina nemocných nemívá klinicky nápadné příznaky. Chceme tímto pozvat k využití této služby v nemocniční lékárně, v pondělí až pátek ideálně od 9.00 do 15.00 hod. Zjištěnou hodnotu zkonzultujeme, může to být podnět k větší péči o vlastní zdraví," uzavírá vedoucí lékárník Jan Komrska.

Neváhat a nechat se vyšetřit by určitě měli lidé, kteří začnou trpět nevysvětlitelnou únavou, zvýšenou potřebou pít, zvýšeným močením, infekcemi a mykózami. To vše může znamenat počínající onemocnění cukrovkou. Včasnou diagnózou a léčbou je možné předcházet či oddálit zhoršování stavu. Cukrovka poškozuje především cévy, zrak a ledviny.

S diabetem se v ČR léčí téměř milion lidí. Dalších 5 % o své diagnóze neví a u 8 % se předpokládá, že trpí prediabetem. Každý člověk by měl jednou za dva roky absolvovat preventivní prohlídku u praktického lékaře, při níž se u osob nad 40 let vyšetřuje i diabetes. Rizikoví pacienti – obézní, lidé s vysokým tlakem, nebo kardiovaskulárními potížemi - by měli test podstoupit každý rok.

Kateřina Koželuhová, Nemonice Strakonice a.s.