Hepatitida patří mezi infekční onemocnění způsobená různými typy hepatotropních virů. Způsobují zánět jater, přičemž k hlavním příznakům patří žluté zbarvení kůže a očního bělma. Hepatitida se proto označuje jako žloutenka, odborně ikterus. Některé hepatitidy však mohou probíhat i bez ikteru.

Rozlišujeme několik typů – hepatitida A, B, C, D, E. Nejstarší zmínky o žloutence pocházejí z doby Hippokrata a starověké čínské literatury. Znalosti o způsobu přenosu, různých typech virů a léčbě však přišly až s rozvojem vědy. Příznaky akutní hepatitidy mohou zahrnovat slabost, únavu, zvýšenou teplotu, bolest hlavy, svalů, nechutenství, zvracení, průjem, zvýšenou plynatost a může se objevit i kašel, rýmanebo zánět spojivek. Objevuje se typické žluté zbarvení kůže a očního bělma, tmavá moč a světlejší stolice. Některé hepatitidy mohou přejít do chronické formy a probíhat řadu let bez příznaků.

Chronická forma hepatitidy může vést k cirhóze jater, zhoubnému nádoru jater (hepatocelulárnímu karcinomu) nebo selhání jater. Infekce hepatitidou může být odhalena náhodně až v pokročilém stadiu poškození jater.Hepatitida typu A (žloutenka typu A) je známá jako nemoc špinavých rukou.Epidemický výskyt tohoto onemocnění je spojen s nízkou hygienickou a sociální úrovní obyvatelstva. Způsobem nákazy je přímý osobní kontakt s nemocným, pití kontaminované vody, konzumace kontaminované zeleniny, ovoce a dalších potravin, syrových mořských plodů.

Virus hepatitidy A je schopen odolávat teplotě 60 °C po dobu několika minut, teplotě -70 °C podobu několika měsíců a nevadí mu ani kyselé pH. Nezapomeňte! Dbejte na základní hygienická opatření i na dovolené! Inkubační doba hepatitidy A je 15 až 50 dní, v průměru je to 28 až 30 dní.

Pozor! Virus se vylučuje stolicí již během inkubační doby, ještě před nástupem potíží u nakaženého! Hepatitida A může mít dvojí průběh – akutní hepatitidu nebo asymptomatickou (bezpříznakovou) formu. Mezi další známé hepatitidy patří hepatitida B a C.Hepatitida typu B se přenáší kontaminovanou krví, transplantací orgánů, pohlavním stykem, přenosem z matky na dítě a při invazivních lékařských zákrocích. Hepatitida C se přenáší krví, v současnosti především kontaminovanými jehlami unarkomanů, vzácněji sexuálním přenosem nebo z matky na dítě.

Buďte opatrní a vyhýbejte se pofiderním prázdninovým tetovacím a piercingový msalónům, kde se můžete nakazit virovou hepatitidou B a C. Nevíte, kdo tam byl před vámi. Inkubační doba hepatitidy B a hepatitidy D je 30 až 180 dní, nejčastěji 2 až 3 měsíce. Inkubační doba hepatitidy C je 15 až 180 dní, obvykle to bývá mezi 5 a 12 týdny. Hepatitidy B a C se mohou vyskytovat v akutní a chronické formě. Chronická forma se objevuje po 6 měsících bez vyléčení z akutní hepatitidy. Hepatitida D se nevyskytuje samostatně, ale vždy za přítomnosti infekce virem hepatitidy B. Hepatitida E se přenáší fekálně-orální cestou, podobně jako virová hepatitida A .Akutní forma může probíhat bez příznaků nebo může mít klinické symptomy podobné virovéhepatitidě A.

Chronický průběh hepatitidy E se vyskytuje u pacientů s oslabenou imunitou. V současné době máme k dispozici očkování proti virové hepatitidě A a B. Očkování je bezpečné a zřídkakdy ho provázejí nežádoucí účinky, jako je zarudnutí, bolestivost v místě vpichu a mírně zvýšená teplota. Očkování proti hepatitidě B je součástí povinného očkování dětí. Očkování proti hepatitidě A se doporučuje zejména při cestách do zemí s nízkousocioekonomickou a hygienickou úrovní.Děkujeme vám za pozornost a přejeme krásný den.

Tereza Staňková, redakce MedicSpark.cz