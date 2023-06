Hasičská a policejní auta, voda a spousta legrace. Dětský den u hasičů se povedl

Jaroslava Krejčová Čtenář reportér

Sednout si alespoň na chvíli do policejního auta. Zkusit si, jaké je to být hasičem. Nasadit paní učitelce pouta! Kdo by tohle z dětí nechtěl. Vyzkoušet si to mohly všechny, které si přišly užít Mezinárodní den dětí na stanici profesionálních hasičů ve Strakonicích.

Den u hasičů si děti opravdu užily. | Foto: MP Strakonice

Přímo 1. června uspořádali hasiči na svém dvoře a louce akci pro všechny děti ze strakonických mateřských škol. Sluníčko ten den slavilo také a sesílalo k zemi své úsměvy, takže pohoda, klídek, radost, smích… Tuhle show si nemohli nechat ujít ani strážníci Městské policie Strakonice. Na našem stanovišti byl v neustálé permanenci megafon, do něhož caparti zpívali své oblíbené písničky. V Sedlíkovicích na Strakonicku hořela stodola a podkroví, škody jdou do milionů Hasiči, jelikož mají smlouvu se Spidermanem, nabídli i ukázku slaňování ze střechy, a bonbónkem nakonec byl pořádný proud vody z vodního děla. Děkujeme kolegům za pozvání, akce byla báječná. Jaroslava Krejčová, Městská policie Strakonice