Do Cehnic se opět vrátil masopustní průvod. Masky se vydaly za doprovodu muzikantů dům od domu v sobotu 10. února.

Dospělé masky doprovázela na masopustním průvodu v Cehnicích v kostýmech i řada dětí. | Foto: Deník/Klára Alešová

Maškar sice nebylo tolik, jak bývá zvykem, ale lepší něco, než nic. Dospěláky přišla do průvodu podpořit i řada dětí, tak snad bude do budoucna o masopust postaráno.

Jak to cehnickým maškarám v průvodu slušelo, na to se můžete podívat do naší galerie.