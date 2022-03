„V neděli 27. února 2022 odpoledne můžete přinést na gymnázium oblečení a hygienické potřeby pro ženy a děti, které utíkají z Ukrajiny. Vezmeme školní dodávku a přívěs a odvezeme je do farnosti Sobrance, která je přímo u hranic s Ukrajinou.“

To byl (zjednodušeně) vzkaz našeho kolegy a zástupce ředitele, Miroslava Žitného, pro studenty naší školy. Vzkaz se brzy rozšířil. Nikoho z nás, kdo se mu nabídl s pomocí, však nenapadlo, co bude následovat. Během tří hodin se sešlo tolik pomoci, že naplníme nejen školní dodávku, ale ještě několik dalších a stále nebude odvezeno všechno. Dětské pleny, oblečení roztříděné pro miminka, dětí do 5 let, 5 až 10 a dále, hygienické potřeby, trvanlivé jídlo, spacáky, deky…

Fronta lidí přinášejících pomoc se nezmenšuje. Běháme s krabicemi, třídíme, děkujeme, plníme jednu, druhou, třetí dodávku.

Před týdnem jsme se rozcházeli a přáli si hezké jarní prázdniny. Teď se vracíme do jiného světa.

Sledujeme zprávy a nechápeme. Držíme palce. Ukrajině, a celému světu.