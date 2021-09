Moderní, barevná, vzdušná – prostě se povedla a je přepychová! Řeč je o nové budově Mateřské školy v Cehnicích, která vznikla v areálu místní základní školy. Jsou tu dvě třídy s kapacitou 48 dětí.

Nová školka. | Foto: Miroslava Martínková, Klára Alešová

Školku navštěvují i moji dva kluci, a tak jsem měla šanci vidět první bezprostřední reakce. Když jsme vešli, spadla jim brada a bylo ticho! To ovšem po chvíli propuklo v neskonalý úžas. „Mami, podívej! Támhle! Koukej! To je taková krááááása! To teď bude naše školka? Nadšeně obdivovali barevné skříňky, botníky, koupelnové kachlíčky s králíky Bobem a Bobkem a obrovskou třídu s velikým proskleným oknem, které nabízí výhled na zahradu.