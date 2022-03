Na Ukrajinu vezli záchranáři potraviny, oblečení, zdravotnický materiál a další věci. Jeli dvěma dodávkami, které pak přeložili do náklaďáku, který vše odvezl do města jménem Jasiňa. Tady si místní dary rozdělili a některé poslali i dál, do míst, kde vědí, že je nedostatek.

Ani cesta zpět do Čech nebyla pro záchranáře jednoduchá. "Hraniční přechody jsou ucapné. Přejeli jsme až přes čtvrtý. Všude plno lidí, hlavně žen s dětmi a starých lidí. Když už tam byli muži, byli to Poláci nebo Češi, kteří tu pomáhají, situace je opravdu žalostná," dodal Jaroslav Šmolík.

Děkujeme záchránářům ZZS Jihočeského kraje oblastního střediska Strakonice za spolupráci a poskytnutí fotek.