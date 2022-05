Pokud si něčí zmlsaný jazýček potrpí spíše na sladkosti, ani to nebyl problém. Dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů, tím vším jste mohli potěšit své chuťové buňky. Postaráno bylo pochopitelně i o pitný režim. A co by to bylo za hodování bez muziky!

Za poskytnutí fotek děkujeme Městskému kulturnímu středisku Strakonice.