Setkání pod vánočním stromem bylo spojené s žehnáním adventním věncům píseckým farářem Witoldem Piotrem Koconem.

Mikuláš přijde do kulturáku

Tradici dlouhou již čtvrt století má za sebou Mikulášská show, která je tradiční akcí adventního programu. Diváci jsou pokaždé svědky výpravného představení, ve kterém mezi sebou dobro se zlem svádí odvěký souboj o nadvládu na nad světem. Příběh vychází z tradičního příchodu čertů a Mikuláše do českých domácností.

Organizátoři počítají s uspořádáním tradiční Mikulášské nadílky 5. prosince, která se ale přesune z Velkého náměstí do kulturního domu. Začít by měla v 15 hodin a také ji bude možné sledovat živě on-line.

Akce se bude konat v případě, že to vládní nařízení umožní a budou na ní dodržována platná protiepidemická opatření.

Podrobnější informace najdete na webu www.adventvpisku.cz

Snímky nafotila Lenka Drápalová, za jejich zaslání děkujeme Janu Němcovi z agentury Cohiba Musica.